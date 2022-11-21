新北市蔡姓男子因一再開車超速、闖紅燈、違規停車、積欠過路費及汽車燃料使用費，共遭裁罰128次，加上欠繳營業稅、健保費共計54萬元，蔡男因疫情國境解封後，上月想帶女友去杜拜旅遊，但行政執行署台北分署因蔡男拒不清償，限制蔡男出境、出海，蔡只好繳清欠款。

台北分署說，30歲蔡姓男子因開車超速、闖紅燈、違規停車、積欠過路費及汽車燃料使用費，共遭裁罰128次，加上欠繳營業稅、健保費共計54萬元，遭主管機關移送台北分署追討。

台北分署2018年5月受理此案後，查出蔡男有 MERCEDES-BENZ CLS550自用車輛，雖於前年2月查封，但車子已設定動產擔保抵押債務115萬元，鑑價金額僅85萬元，動產拍賣沒有實益。

台北分署另陸續執行蔡的薪資及投資，促請蔡辦理分期繳納，蔡繳納一次18萬元後，即未按分期再繳納，台北分署依法對限制蔡出境、出海。

蔡男因疫情國境解封後，上月想帶女友去杜拜豪奢旅遊，但行政執行署台北分署因蔡男拒不清償，限制蔡出境、出海，蔡只好繳清欠款。