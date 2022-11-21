台中市平地原住民議員候選人吳建德20日晚間在大雅舉辦「覺醒之戰由心開始」晚會。（吳建德競總提供／陳淑娥台中傳真）

台中市平地原住民議員候選人吳建德20日晚間在大雅舉辦「覺醒之戰由心開始」晚會。（吳建德競總提供／陳淑娥台中傳真）

選前黃金周，台中市平地原住民議員候選人吳建德20日晚間在大雅舉辦「覺醒之戰由心開始」晚會，邀請多位原住民歌手團體嗨唱！立委楊瓊瓔、台中市議員吳顯森等多位政壇前輩站台，現場湧入上千族人同歡高喊凍蒜，盼為政治注入新活水。

台中市平地原住民選區五搶一，吳建德在選前黃金周喊出「搶救原青心力量」，親民黨主席宋楚瑜透過錄音推薦，立委楊瓊瓔、台中市資深議員吳顯森、朱元宏、段緯宇、陳清龍，以及前台中市議員温建華、前台中縣議員陳文書都到場站台。

楊瓊瓔肯定吳建德具善良、正直、誠懇、勇敢、有禮等特質，也有服務鄉里熱枕。朱元宏說，平地原住民選舉長期以來充滿抹黑、恐嚇、造謠等，吳建德是平地原住民的新希望，呼籲族人眼睛張開，1126要覺醒，選對的人、做對的事！

陳清龍指出，將發揮最大力量，在市議員成立原住民黨團，一定會全力支持。段緯宇說，直轄市首次有26歲的原住民站出來，延續宋省長勤政愛民理念。

吳建德的兄長吳呈賢說，從小父母教導他要友愛弟妹，弟弟11個月大時加入我們家庭，他的出身不是他能選擇的，但他的人生及未來，是靠他自己努力而來的。自從吳建德參選，就遭受網路抹黑，無端攻擊造謠，身為哥哥看了相當不忍，呼籲各位族人鄉親全力支持我們兄弟攜手為民喉舌。

吳建德感謝多位政壇前輩相挺，他說，這最後一哩路，要團結覺醒，用選票改變台中平地原住民的政治生態。

吳顯森最後用原住民語向大家問好，隨後轉換台語感性說，看到這麼多族人為吳建德加油鼓勵，感動在心裡，也感謝超黨派段緯宇、陳清龍、朱元宏站台，「我從政33年，我教出來的孩子，絕對不包工程，絕對不承攬活動，所有資源、福利回歸族人！」