有些人明明很有實力，卻時常對自己沒有自信，容易想過多，導致最後明明可以做得很好，卻被侷限住，無法大顯身手，《旺好運》運勢專欄指出，雙魚座、摩羯座、雙子座在事情上雖然都很有自己的主見，但容易遇到一些事情時而走心，只要他們能克服，便可以闖出自己的一片天。

▍第三名：雙魚座

雙魚座其實很有自己的主見，他們對於工作上的交代事務，通常會使命必達，但他們容易因為一些挫折而走心，甚至一蹶不振，變得沒有自信，如果有人能夠在這個時候拉他們一把，相信很快就能振作起來。

▍第二名：摩羯座

摩羯座是屬於默默耕耘，認真做事的人，不習慣成為眾人焦點，但他們其實是非常有實力與能力的，就只是對自己有些懷疑和沒自信，但當被越多人讚賞或看見時，他們就會越來越閃耀。

▍第一名：雙子座

雙子座的頭腦運轉很快，且點子也特別多，對很多事情都有自己的一套看法，但他們總是害怕讓人失望，又或者擔心競爭對手比自己強，導致時常信心大跌，但相信只要克服了，就一定能闖出一片天。