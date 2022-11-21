新北市新住民人口超過11萬人，許多學子都是新住民之子，新北市教育局舉辦「國際飲食扎根教育計畫-校廚教學營」，邀請新北市共20所自立廚房學校的校廚、營養師與午餐秘書齊聚一堂，透過理論與實作融合的課程，成為校園國際飲食教育種子成員，烹調具異國風味且營養又健康的午餐，讓學童能夠吃出健康力、文化力與國際力，擁抱更多元文化。

新北市教育局指出，今年課程邀請榮獲衛福部FDA優良廚師金帽獎林奕成主廚親自示範東南亞特色料理，例如緬甸炸蛋、菲律賓炒麵、越式咖哩雞肉、柬埔寨豬肉、印尼巨港燉白雞、大馬海南雞及泰式蒸魚等，邀請校廚們試吃分享。

研習過程中指導校廚們運用香料變化出豐富層次酸、辣、甜、香南洋料理的新元素，讓校廚們帶回學校融入校園午餐中，讓孩子們透過餐桌上的餐點延伸到學習視野，提升國際觀。

教育局說，配合中央國產可溯源石斑魚專案計畫，本次將「泰式蒸魚」魚種的部分選用石斑魚，透過不同的料理方式，讓學童有機會品嚐石斑魚的多樣吃法。

學校校廚有參加教學營的永定國小校長林雅芳表示，雖然學校是偏鄉小校，但積極推動國際飲食教育扎根計畫，也因校廚們參加「校廚教學營」交流廚藝，讓學校在每年4月配合教育局的多元文化月可以舉辦「異國美食多元文化週」，讓孩子們享用到美味的異國料理。

永定國小校廚柳小姐表示，去年參加了初階班課程時，現場跟老師和學員們一起製作了多道異國料理，覺得很有收穫，回到學校將所學到的泰式蒸魚、緬甸炸蛋等菜餚融入學校營養午餐中。這次參加進階班也更精進自己廚藝，希望能繼續烹調出更多兼顧營養又具有創意的東南亞料理，看到孩子們吃到碗盤見底，覺得好有成就感。

教育局長張明文表示，校園午餐是飲食文化教學最好的活教材，新北市推展「國際飲食扎根教育」，讓學生有更多機會品嚐到各式各樣異國料理，透過飲食認識各國的人文歷史與飲食特色，學習包容與尊重多元文化。