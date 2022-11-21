隨著歐洲央行(ECB)即將開始削減其5兆歐元的債券持有，ECB三位高級官員分別表示，ECB必須將升息到足夠的高水準，才能壓抑高通膨。

在法蘭克福市舉行的一場金融會議上，ECB行長拉加德(Christine Lagarde)、德國央行行長Joachim Nagel、荷蘭央行行長Klaas Knot紛紛表態，支持將ECB的1.5%存款利率提升至「限制性」的水準，即為人們普遍認為的高於2%，此意味著利率將對經濟成長帶來抑制作用。

他們還指出，有必要開始削減ECB過去大量持有的政府債券；這些是因為過去十多年來，ECB為了提振疲弱的通膨，而累積買進。

Knot在演講中說，隨著貨幣政策的進一步緊縮，未來升息的速度可能會放慢。

有鑑於ECB已經宣稱，在政策收緊方面取得「實質性進展」，連續加息75基點(3碼)之後，如果出現經濟放緩並不令人感到意外，但是仍有來自鷹派的發言。

德國央行行長Nagel辯稱要在2023年初開始拋售債券，該日期比其他人預期的更早，他並暗示了溫和的加息與更快速地啟動量化緊縮，兩者可以同時進行。

Nagel說：「我們應於明年初開始縮減債券持有規模，不再對到期的債券進行再投資」。

TS Lombard分析師 Davide Oneglia認為，歐洲央行管理委員會的鷹派和鴿派之間的一個大妥協，正在12月會議之前逐漸形成，這意指著將以較慢速度的加息，以取代提前或更快速的QT(量化緊縮)。

不過ECB行長說，利率仍是ECB主要的政策工具，資產負債表的縮減較有可能在隨後發生。資產負債表的正常化，應該以適當和可預測的方式進行。

Knot進一步表示，量化緊縮措施將依賴於自動駕駛，應該像「看著油漆乾掉」一樣的可預測和無聊。

ECB在縮表方面幾乎沒有什麼經驗，其資產負債表規模還不到9兆歐元。