在外資回補和選舉行情帶動下，台股順勢站回萬四大關。而本周六（11/26)地方選舉結束後，台股將面臨回檔修正？麥格理權證部門副總黃聖傑表示，台股短短兩周漲幅超過10%，激勵市場信心，整體市場成交量能逐步放大。而以權證市場來說，在11月11日台股大漲3%，全市場指數權證商品總成交金額更超過2億元，較前一交易日增加近一倍，可見投資人在近期台股強勢反彈下，懂得善用指數權證商品的槓桿特性，放大指數漲幅參與市場行情。

但由於這次台股反彈行情主要受惠於半導體族群領軍帶動，在終端需求驟降，而且多數業者仍面臨庫存調整未解下，水能載舟亦能覆舟，建議投資人留意未來台股的走勢變化。

黃聖傑表示，當行情再次反轉急下時，可透過指數權證多空均可操作且最大損失有限的特性，進行避險，保護手上的多頭部位。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，這波台股彈升主要是由之前超跌的科技股領漲，且資金集中在電子零組件、半導體、光電等產業，根據統計，台股自10月25日低檔反彈以來，加權指數大漲14.52%，電子指數更是強彈20.13%，遠優於金融與傳產同期6.13%、6.95%漲幅。由於短線漲幅已大，指數迅速從跌破各天期均線回升至半年線附近，但傳產與金融欲振乏力，後續可能有回測季線壓力(約600點的空間），指數將呈現高檔震盪。