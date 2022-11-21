江姓攝影師前年以拍攝寫真本需要替身模特兒測光名義，邀請一名少女協助拍照、測光，他帶少女到旅館內趁拍照時抓捏她乳頭和胸部數秒，最高法院駁回江的上訴，考量他尚未與少女和解以取得其諒解，依性騷擾罪判處有期徒刑5月，可易科罰金定讞。

檢方起訴指控，江男在2020年5月17日，透過LINE軟體傳訊息給少女，假藉因拍攝寫真本需要替身模特兒進行測光之名義，邀約少女從事單對單拍攝工作，並相約在捷運站，她因誤信而答應赴約。

5月24日下午4點多，江男帶少女到旅館內，以需要測試光線、姿勢與機器為由，要求少女逐漸褪去身上衣物，而拍攝少女幾乎全裸的照片；江男假借調整少女身上衣物為由，以徒手撫摸、抓捏之方式，觸碰她乳房、乳頭等隱私部位長達數秒。

台北地方法院一審認定證據不足以證明江男犯罪，判決無罪，但台灣高等法院二審佐以相關證人的證詞，改認定江男觸犯性騷擾罪，審酌他戕害少女身心之健全發展，未與少女和解以取得其諒解，判處有期徒刑5月，可易科罰金，江提上訴遭最高法院駁回。