經查出婦人身份及住家地址，員警也將陳婦帶返回家。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中太平區1位70歲的陳姓婦人日前起早獨自徒步外出買早餐，未料竟迷失在離家1公里外的巷弄內，所幸太平派出所員警巡邏發現，因婦人疑似患有失智現象，員警透過相關資訊都無法確認身分，員警忽然靈機一動，想到是否可透過「指紋捺印建檔」系統查詢，果然順利聯繫到家屬。

太平警分局太平派出所警員侯彥瑋、陳稚允日前上午9點多巡邏巡經中平九街附近，發現1位婦人光著腳丫子呆坐在路口旁，兩人立即上前關懷，由於婦人精神狀況不濟，加上對於員警的詢問均答非所問，倆人只好將婦人先行帶返派出所安置。

員警一邊詢問一邊透過系統查詢，均無法得知婦人身分，一時陷入窘境，這時侯姓員警忽然靈機一動，想到日前警政署有推動「指紋捺印建檔」系統，經帶往分局比對，果然皇天不負苦心人，原來婦人家屬之前已帶婦人到警察機關捺印指紋建檔，也因此順利聯繫到家人，並護送其返家。

婦人丈夫得知妻子的經歷，非常感謝警方熱心協助，並表示妻子患有失智現象很久了，因先前子女知道警方有此服務，就帶她去警察機關指紋建檔，想不到派得上用場，也表示會再多加留意妻子動態，並將在其衣物留下相關聯繫方式，避免類似情形發生。

太平分局分局長葉志誠呼籲民眾家中如有高齡或失智現象的家人，應多留意其動態，另警方有提供年長者指紋建檔服務，有意願者可向附近警察單位洽詢。