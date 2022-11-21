台中市長盧秀燕力拚連任，選前倒數、全力衝刺，21日上午接連在向上路、環中路口及忠明南路、復興路口拜票掃街，向經過的市民及用路人揮手拜票，沿途的鄉親熱情高喊「凍蒜」，她把握路口掃街，向鄉親問好拜票，爭取支持。

國民黨市長候選人盧秀燕表示，現在就是最後的衝刺， 因為這個禮拜六就要投票了，從今天算起只剩下5天，所以她與李中議員、羅廷瑋議員、林霈涵議員候選人今天選在南區重要路口向民眾問候，她與競選團隊全力衝刺，路口拜票是很有效的方法。

盧秀燕20日出席陸軍官校專科班活動，提出2022年選好才有2024，對此她回答，主要是因為她發覺現在很多的國人對於台灣的前途非常的擔心，也因此她也鼓勵民眾不要小看2022選舉，雖然只是一場地方選舉，事實上2022選對人、走對的路，2024才有改變的機會。

盧秀燕說，11月26日就是選舉投票日，呼籲大家能夠出來投票，不管哪個縣市都要選對人，走對的路，大家踴躍投票，這樣2024才有改變的機會，期盼大家一起努力。