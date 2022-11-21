新光鋼鐵19日以新光鋼添澄慈善基金會及新北市輝容社會福利慈善事業基金會名義，頒發大專院校菁英學生獎學金590萬元，鼓勵59位台大、清大、陽明交大、成大等9所在學業及品德表現優異的高教學子，善盡企業社會責任。

新光鋼創辦人張添澄及新光鋼董事長粟明德身體力行「取之於社會，用之於社會」的精神，善盡企業社會責任，為社會共好盡一份心力而創立了兩個基金會，從108年起在全台9所大學設置菁英學生獎學金，累計已發出2,280萬元獎學金，共有228名優秀高教學子受惠。

粟明德表示「十年樹木，百年樹人」，人才是國家發展的重要基石，人才培育更是維持國家生產力及競爭力的重要指標，有好的人才，國家才能快速應對外在環境的變遷。臺灣大專院校在人才培育方面扮演非常重要角色，乃以新光鋼鐵所屬基金會的名義，從108年起在全台9所大專院校設置菁英獎學金，期許學習獲得肯定的菁英學生，將來行有餘力，能回饋社會、貢獻國家，成為帶動國家未來發展的領頭角色。

與會來賓清華大學榮譽講座教授劉容生博士期勉得獎同學，要心懷感恩，並以全球暖化、氣候變遷為主題，預估地球在本世紀末，溫度還會再上升2.7度，中美貿易戰、新冠疫情、烏俄戰爭這些災難，隨著時間會慢慢消散，但氣候變遷議題持續且深深影響人類活動，鼓勵學子要及時且全心投入因應地球暖化問題。

陽明交通大學管科系榮譽教授朱博湧博士表示，氣候變遷的因應，對人類有壓力，但相對的也帶來機會。此外，面對競爭全球化，鼓勵菁英同學多閱讀，開拓視野與世界接軌。

獲獎學生代表台灣大學劉擎同學及中山大學蔡昀燁同學，均感謝菁英獎學金的頒發，除了肯定得獎者的學習表現外，也實質減輕學生的經濟負擔，讓學生可以更專注學業及研究。當天獲獎的每位菁英學子，會持續朝著自身專業向前邁進，持續探索新知，深耕所學，產出成果回饋社會。這次受基金會鼓勵的恩情，將被傳承下去，造福後進學子。