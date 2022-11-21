大陸晶片業遭美國政府以維護國安為由進行制裁，受影響的範圍包括使用到先進晶片的軍事、人工智慧及超級電腦領域，有專家認為，隨著大陸軍事實力的提升，半導體供應鏈逐漸認為，涉及敏感技術的高科技產業與大陸脫鉤，已經是不可避免的趨勢。

日本共同社報導，英國智庫倫敦國際戰略研究所（IISS）日本安全與防衛政策研究員Mariko Togashi表示，「完全與大陸脫鉤是不太可能的，但涉及敏感技術的特定科技領域的脫鉤，可能會有密切進展。」

不僅如此，Mariko Togashi提到，打造一條自給自足的供應鏈相當昂貴，甚至是幾乎不可能的，因此判斷誰能夠被納入供應鏈相當重要。

日本關西學院大學政策研究所教授Ichiro Inoue則認為，考量到大陸的經濟規模與全球化，主要經濟體很難與大陸完全脫鉤，但需要釐清哪些是應該脫鉤的領域及程度。

俄烏戰爭爆發後，台海關係成為全球關注焦點，尤其台灣生產世界上65%的半導體與近9成的先進晶片，一舉一動都將影響全球市場變化，更牽動美中台三方的政治、經濟局勢。