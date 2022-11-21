蔡其昌強調，我尊重游院長的看法，這場選舉應該表現給國際媒體及國際友人來看。(陳世宗攝)

游錫堃：本土派高票當選展現保衛台灣的決心 蔡其昌這麼回應

九合一選戰進入最後衝刺！媒體今天詢問民進黨台中市長候選人蔡其昌，針對昨晚立法院長游錫堃在晚會上說，「如果這次選的好的話，習近平就不敢輕舉妄動？就不會打過來？」蔡其昌強調，我尊重游院長的看法，這場選舉應該表現給國際媒體及國際友人來看。

立法院長游錫堃昨晚出席蔡其昌海線大團結造勢晚會中提到，台灣如果要和平，不是要向中國低聲下氣拜託，而是台灣要有防衛意識，這次投票非常關鍵，不能讓國際媒體懷疑我們沒有自主防衛的意識，我們一起用投票展現我們的意志，讓蔡其昌高票當選、讓所有本土派的候選人都高票當選，讓國際了解台灣要保衛自己的決心。

蔡其昌今天上午出席沙鹿區美仁里長候選人陳建良總部成立大會。蔡其昌說，我尊重游院長的看法，在國際民主陣營大力支持台灣之後，這是台灣的第一場選舉，這場選舉一定程度反應台灣民意，全世界民主夥伴都高度關注台灣這場選舉，當然希望台灣可以表達正確的訊息，台灣人可以表達出台灣的自由民主、法治人權不容遭併吞，中華民國不容遭消滅的事實，這是應該在這場選舉表現給國際媒體及國際友人來看。