台中市客家事務委員會20日於東勢客家文化園區舉辦「花當開，遽遽來！山城冬日國樂音樂會」。（台中市客委會提供／陳淑娥台中傳真）

台中市客家事務委員會主委江俊龍於花圃前與國樂團團員合影留念。（台中市客委會提供／陳淑娥台中傳真）

台中市客家事務委員會20日於東勢客家文化園區舉辦「花當開，遽遽來！山城冬日國樂音樂會」，搭配園區新種的花卉植栽景觀，讓民眾在鳥語花香氛圍中體驗客家傳統樂曲的抒情浪漫。主委江俊龍表示，東勢客家文化園區除了有國樂絲竹奏曲，更適逢園區植栽含苞初開，「樂響滿盈庭、花香盛溢園！」

江俊龍指出，客委會正進行文化園區植栽景觀亮點計畫，加強花圃美化，目前已完成種植各色玫瑰花與四季草花，佈置花毯意象；另在舊火車站後面河階廣場，配合下個月聖誕佳節即將到來，屆時也會進行應景植栽美化；而舊火車站左側草坪區域，目前也正進行波斯菊的花籽播種養護，預計年底前會陸續綻放新開，錦簇層疊如花海。

江俊龍說，期望透過文化園區植栽美化計畫，讓文化園區景觀抹妝塗彩，型塑綺麗、煥然一新的空間容貌，歡迎各位鄉親與旅客前來參觀打卡、拍攝網美照，順道東勢悠騎鐵馬，於綠蔭廊道乘風，駐足文化園區與台中客家故事館，順道品味客庄街區傳統美食，徜徉於歷史文化場域，來趟感官體驗微旅行。

市府客委會表示，活動由市府客委會國樂團擔綱演出，由指揮蔡玟玲老師率領九位頂尖國樂好手，演奏繁花、陽明春曉、滿山春色、四季紅、花好月圓、桃花過渡、白牡丹等以花卉為主軸的歌曲，為市民獻上最優雅動聽的旋律，在繁花簇擁的氛圍下，感受樂曲悠揚，與市民朋友一同度過悠閒的午後時光。

此外，客委會為配合「2022台中國際花毯節」，預計於12月3日至18日在行政院農業委員會種苗改良繁殖場第二農場，辦理「宜居台中・客來紓樂」活動，邀請台中市客家社團及相關文化團體展演，展現在地客庄特色，活動精采可期，歡迎各位市民朋友屆時蒞臨參與。

昨日活動包括市議員冉齡軒、市府客委會主委江俊龍、副主委魏瑞伸、客發中心組長馬紀政、台中市東勢區形象商圈發展協會理事長葉艾維等來賓蒞臨觀賞，優美的樂曲也吸引民眾駐足一同聆賞、共襄盛舉。