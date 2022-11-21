【旅奇傳媒/編輯部報導】時序入冬高雄天候舒爽宜人，到高雄的戶外與三五朋友家人親近山林小溪享受夕陽餘暉的海景，除了方便外還是方便，快呼朋引伴來高雄當回凹豆咖吧！

▲高雄六龜山林花語的合法露營場－遠山望月露營區。圖：高雄市政府觀光局／提供

高市府觀光局上個月在衛武營舉辦的「2022高雄城市野營」及在鳳山大東公園「懷舊復古野餐」活動，吸引了滿滿嚮往露營野餐的朋友們來朝聖，也成功示範疫後出遊新模式，可以說露營就是都市人體驗大自然最有FU的一種方式，不管是搭帳露營、車泊露營，或是時下最夯的豪華露營，您都能走出戶外，輕鬆恣意地享受自然生態、星光、夜色、野炊、漫活懶散抒壓等無敵體驗。

▲賴家古厝建築。圖：高雄市政府觀光局／提供

露營可聆聽大自然交響樂、享受蟲鳴鳥叫，升起熊熊營火伴隨野炊順道泡杯茶或咖啡，喝一口彷彿置身在世外桃源，瞬間燃起無比的滿足與樂趣。推薦到高雄旗津的「露營樂二號店」及六龜寶來「遠山望月」二個優質露營場是觀光局委外的所以設備及管理方面絕對是首選，兩處皆結合當地的自然地景沒有多餘的人工綴飾，型塑出臨海岸與傍山城各具特色的露營區，提供絕佳的自然景觀資源，無論是大人小孩親子家庭露營或年輕朋友野外活動均適合。

旗津「露營樂二號店」豪華露營區卓大叔表示，設有75帳豪華帳，為全國最大豪華露營區，只需一卡皮箱就可入住，可以吹海風、聽海濤、觀夕陽、看星空，都是其他露營區沒辦法體驗的；另外園區設有陸上攀爬、滑梯，彈跳的充氣城堡，水道的戲水池、沙坑池，以及大人小孩都愛玩的射箭場和九宮格棒球場，不論有沒有露營經驗，都能輕鬆玩，歡迎現在就來去旗津住一晚！

優質露營區推薦 快來高雄當凹豆咖 圖：高雄市政府觀光局／提供

另位於寶來溫泉區的寶來花賞溫泉公園一年四季繁花盛開，除了體驗美人湯溫泉、邊賞花外，亦可體驗露營樂趣。 遠山望月溫泉營區位於寶來花賞溫泉公園內，設有豪華帳、自搭帳與露營車等55個營位設施，租用營位還可享大眾池溫泉泡湯，與大自然合為一體，讓遊客在花樹下露營、在蟲鳴鳥叫聲中甦醒，園區內也增加了城市冒險探索設施，多項高空體驗讓你盡情挑戰與冒險，建構具有國際型深度生態文化體驗級山林學習的自然渡假區，是遠離都會喧囂的好地方。

另外位於寶來竹林賴家古厝露營區負責人賴豐茂表示，除了傳統閩南式一條龍建築可供觀賞外，還有遼闊的自然視野與寬廣的腹地成為最佳賞梅的地點，讓旅客於享受露營樂趣及觀賞梅景外，也可以同時購買特殊的手工製作梅子產品。

天闊溫泉SPA會館徐信織經理表示，園區內不僅可以提供不老溫泉之源泡湯外，更有占地寬廣，生態豐富戶外露營區，讓大家來這邊體驗蒼綠大地的自然環境，滿天星斗的星空夜景，享受一趟高山仙境之旅。

觀光局進一步說明，高雄市配合交通部輔導小型露營場土地合法化政策，容許使用農牧用地及林業用地在1公頃下以可申請露營場，高市府觀光局目前盤點也會加緊腳步輔導出更多優質的合法業者，讓喜歡到高雄野營地遊客有更多選擇，使露營場成為本市觀光新亮點。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）