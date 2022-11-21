【旅奇傳媒/編輯部報導】為使宜蘭縣休閒農業區組織或場家，開創農林漁牧休閒體驗新特色，縣府每二年辦理一次優質評選。今年由三富休閒農場與頭城休閒農場兩家榮獲「白金獎」，香格里拉休閒農場與藏酒酒莊榮獲「金質獎」，另有8家獲得「銀質獎」，9家榮獲「銅質獎」，共21家獲獎，11/18在宜蘭縣民大廳舉辦授證典禮，通過評選的場家都是優質場家，歡迎大家來宜蘭體驗休閒農業與食農教育的無限魅力。

▲頭城休閒農場榮獲「白金獎」殊榮。 圖：頭城休閒農場／提供

▲頭城休閒農場榮獲「白金獎」殊榮。 圖：頭城休閒農場／提供

宜蘭縣好山好水好環境，農林漁牧各有不同文化底蘊特色，為創造農林漁牧新附加價值，提高收益，宜蘭縣推展一級農業生產，二級農產加工與三級產地銷售的農業六級化策略，積極結合觀光資源發展休閒農業，現已核准17個休閒農業區設立，數量居全國之冠。

宜蘭縣長林姿妙上任後積極推動縣內休閒農業升級，縣府農業處特於每二年辦理一次優質評選，促使休區組織及場家於傳統農事轉型過程中，充分運用農村生活、生產與生態的三生一體思維，並兼顧環境生態保育，落實垃圾源頭減量，避免一次性塑膠物與減碳節能，資源循環再利用等符合全球永續發展的作為，開創休閒農業的新特色。

今年度計有三富休閒農場與頭城休閒農場兩家榮獲「白金獎」；香格里拉休閒農場與藏酒酒莊榮獲「金質獎」；枕頭山休閒農業區服務中心、蓮成農特產品館（內城生態學校）、綠田農莊、官老爺休閒農場、冬山良食農創園區、青山茶園、花泉休閒農場、木渠多肉農場榮獲「銀質獎」；阿蘭城手工醋班、波的農場、初咪體驗農場、天山休閒農場、廣興休閒農場、二湖鳳梨館、一佳村養生餐廳、地熱米休閒農場、麗野莊園農場榮獲「銅質獎」等，計21家優質休閒農業場家或組織獲獎。

宜蘭縣休閒農業蓬勃發展，感謝行政院農委會及宜蘭縣各級農會、漁會與觀光旅遊業者的響應相挺。每一個獲獎的場家能通過產官學媒等專家就場域安全衛生，綜合體驗服務品質及環境生態永續維護等面向嚴格評選，非常不容易，通過評選的場家都是一流的優質場家，縣府會將通過評選的場家，提供作為宜蘭縣食農教育場域的參考名單，也會向全國學校推薦各場家的體驗特色，歡迎大家來宜蘭體驗休閒農業與食農教育的無限魅力。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）