All five starters hit double figures, led by 33 points from De’Aaron Fox, in Sacramento’s 137-129 win over the Pistons on Sunday 👑 #LightTheBeam pic.twitter.com/idgCENXvvE — Sacramento Kings (@SacramentoKings) November 21, 2022

國王當家控衛福克斯21日全場轟下33分，其中末節包辦10分，幫助地主國王137比129力退活塞，拿下6連勝，上次國王搶到6連勝是在2005年1月，目前9勝6敗也升到西區第6位置，活塞則是苦吞難堪的開季客場10連敗，也是全聯盟唯一客場還沒贏球隊伍。

「這是他生涯打得最棒的時期，」拿下全隊次高27分的哈里生巴恩斯如此形容福克斯的精采表現，「他完全已經打到全明星等級，無論是在攻守兩端都有非常傑出的表現，這是他應該擁有的稱讚，畢竟他在今年夏天付出非常辛苦的練習。」

國王本季在新教頭麥克布朗帶領，確實打出不同以往的氣勢，儘管開季拿到4連敗，接下來10場比賽卻贏了8場，國王今天更在最後關頭打出15比5收尾攻勢，麥克布朗說：「我們絕對擁有很棒進攻能力，但我不希望只在最後3分鐘。」

活塞以艾維24分最高，波達諾維奇也拿21分，活塞不僅苦吞開季客場10連敗，目前也處7連敗，3勝15敗戰績也居聯盟墊底，關鍵出在去年狀元康寧漢左脛骨受傷，自從11月11日之後就沒有出場打過，目前傳出他恐將動刀無限期缺陣。