國民黨高雄市長候選人柯志恩日前發表競選理念影片「教育翻轉高雄」，她承諾若當上市長，將讓高雄教育翻倍、成為教育之都，且高雄可以透過教育翻轉未來；她也提到，高雄的未來不只是下一個4年，也不是在政客身上，而是在下一個10年、20年，以及孩子身上。

柯志恩表示，21世紀的這22年，民進黨在高雄執政20年、中央14年，高雄的債務從700億增加到2500多億，現在高雄的孩子不只會搬到台北，更搬去新北、台中和桃園；而高雄市長陳其邁說兩年拚四年，但這兩年高雄少的都是年輕人，他上任以來，高雄總人口減少4萬6千多人，20、30歲下降的數字，也是4萬6千多人。

「民進黨長期執政，沒有讓高雄變好。民進黨長期執政，變好的都是民進黨。」柯志恩認為，大建設、大活動很好，但市民要的是好生活，是讓孩子找得到好頭路、買得起房，是需要能安居樂業的好日子，買菜不會今天50、明日就100。

柯志恩說明，身為教育家的她，這次選舉以教育作為主軸，教育就是讓窮人的孩子也能贏過富人的孩子，讓勤奮的孩子，無論出身，只要肯打拚就能出人頭地、為老爸老媽爭口氣，她強調高雄的未來，不是下一個4年，而是下一個10年、20年，不是在政客的身上，而是在孩子的身上。

「我當市長，教育翻倍；我當市長，高雄成為教育之都；我當市長，高雄可以透過教育翻轉未來。」柯志恩指出，教育可以翻轉高雄的未來，不只找回當年北高雙城的榮景，更要成為世界的高雄，讓高雄發光發熱。

柯志恩說，她希望未來，高雄夜晚燈火通明，是商圈人潮的重新繁榮，而不是高聳入雲的煙囪不斷燃燒，「北漂、低薪、房價物價齊漲、路不平、燈不亮、空氣差、水質差，救人的醫院變成槍擊的現場、觀光的景點變成拉封鎖線的地方，看個電視樓房突然坍塌。這樣的現狀，如果滿意，可以投給現任的，如果不滿意，請投給柯志恩，投給改變高雄一次機會。」