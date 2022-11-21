台大「新海研一號」13日晚間在菲律賓西北方海域失去動力，目前已被拖回高雄港處理。國科會副主委林敏聰今表示，將對「新海研一號」事件進行調查，同時召回「新海研二號」及「新海研三號」回來檢查，以避免再發生類似狀況。

立法院教育及文化委員會今天邀請國科會、經濟部、數位發展部、衛福部等單位進行「科技部跨部會署科發基金計畫之各部會歷年執行成效」專題報告，多位立委關心「新海研一號」在執行任務過程中失去動力的事件。

立委陳秀寶質詢指出，「新海研一號」在海上失去動力，這是有史以來第一次，危急船上作業人員的安全，國科會一定要調查清楚。此外，「新海研一號」交船已超過1年，過了保固期，後續維修要怎麼進行？

林敏聰回應，「新海研一號」在海上失去動力，這確實是非常危險的一件事，國科會將和台大展開調查，了解是發原因，並釐清一些技術問題。「新海研一號」2020年7月交船，雖然過了保固期，但台大和業者還是有長期維護合約，可以進行後續處理。

立委萬美玲則質詢說，「新海研一號」出事後，船上人員第一時間通報台大船務室，但未獲回應，因此才轉而向海巡署求救。她問，台大是否有在第一時間向國科會通報「新海研一號」出事？國科會從哪裡得知這件事？

林敏聰一開始並未直接回覆台大是否有第一時間通報，只是說研究船出海後，國科會就和海巡署保持密切聯繫。這惹惱了萬美玲，她批評林敏聰「耳朵不打開，嘴巴卻一直講」，不斷搶答，卻不直接回覆問題。

林敏聰後來說，國科會是從海巡署得知「新海研一號」出事，並跟台大聯絡後，台大後續才開始通報狀況。國科會將對台大未即時通報的狀況進行了解。

我國目前的科學研究船有「新海研一號」、「新海研二號」及「新海研三號」，都是由同一家業者製造，分別由台大、海洋大學及中山大學營運。現在「新海研一號」在海上失去動力，林敏聰說，將召回「新海研二號」及「新海研三號」回來檢查，以避免再發生類似狀況，危及船上人員的安全。