全國中正盃柔道賽落幕，台東縣團體組4級均奪冠。（台東柔道委員會提供）

由中華民國柔道總會主辦的全國中正盃柔道錦標賽，昨在台中中港高中體育館落幕，台東縣4級參賽學校成績優異，創下從國小、國中、高中、到大學都有學校獲得團體賽冠軍的4級奪冠記錄，個人賽則獲得25金16銀23銅佳績。

台東縣體育會柔道委員會主委王琮閔表示，台東縣柔道運動發展歷史悠久，近年來在國內外各項比賽更是成績斐然，除了各級學校及台東縣體育會柔道委員會積極推展之外，更感謝台東縣政府及教育部體育署區域運動人才培育計畫長期的支持，讓臺東縣的柔道運動建立4級一貫的培訓體系。