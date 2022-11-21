大陸男星劉愷威與流量女神楊冪離婚已有4年，近日被拍到和短髮女子牽手散步，原先盛傳是女星尤靖茹，後來才得知是在楊冪新劇《愛的二八定律》扮演好姊妹的女星李曉峰。對此，劉愷威日前在港媒採訪霸氣認愛：「性格很合，相處起來很舒服」，而女方在社群的首篇貼文，照片背景裡的牆壁則倒映出一名白衣男子的身影，疑似正是劉愷威，被羨慕的網友笑喊：「嗑到了嗑到了姐姐」。

不久前，劉愷威新歡疑似是李曉峰的消息傳出後，曾有陸媒向工作人員求證被告知並非事實，然而報導刊出還不到1日，李曉峰本人就發文表示：「聯繫的哪位工作人員？」，被認為是在間接承認戀情，18日劉愷威更直接對港媒承認戀情，表示雙方是經好朋友牽線認識：「我們性格相符，相處起來很舒服、開心，多謝大家關心。」

才過3天，有一個被陸媒稱是李曉峰的IG小號就公開放閃，發出一張建築前擺滿柿子的照片，更引人注意的是，牆壁的鏡面倒映出一名身穿白衣的男子，做出疑似丟飛盤的動作，高大的背影及寬闊的肩膀神似劉愷威，還可見他周圍種植多棵高大樹木，在戶外空曠處玩得非常認真。

另外，還有一支疑似劉愷威的小號在留言區回覆：「那個人肢體不錯」，讓網友周圍冒起粉紅色泡泡祝福喊：「幸福哦，支持你，祝福和愷威哥幸福快樂」、「原來那個人是你啊」、「柿柿(事)順心咯」、「哥哥玩飛盤的運動姿勢確實不錯」、「愛情很可愛！」。