2022年世界盃足球賽開幕戰於11月20日周日開踢，由地主隊卡達迎戰厄瓜多，最終厄瓜多以2比0擊敗卡達，打破了主辦國開幕戰不敗的神話。這場每4年一度的全球足球盛事將持續到12月18日，預計將吸引50億觀眾收看，可望成為史上收視率最高的體育賽事，專家表示近期可留意相關受惠股。

這是運動賽事投注在美國廣泛獲得合法化以來，首度開放對世界盃賽事下注。美國彩券公會資深副總裁Casey Clark日前表示：「這無疑將成為美國彩券史上投注金額最高的一場足球賽」。

Covers.com運動賽事投注版記者Geoff Zochonde表示，DraftKings和Flutter Entertainment旗下FanDuel顯然是卡達世足賽的受惠者。他並表示，這場世界盃可能成為在美國規模較小、但在國外紮根的業者一個重要的契機，可以在比賽期間向其美國客戶展示更廣闊的博奕市場，這方面可留意運動彩券行Bet365和Super Group旗下Betway。Roundhill Investment分析師Will Hershey表示，Entain、Kindred Group和888 Holdings等歐洲博奕股也可望受惠。

看比賽當然少不了飲品助興。美國銀行表示，在世界盃賽事期間，Ambev的啤酒銷量通常會顯著成長。Evercore ISI則表示這場賽事將給全球啤酒業龍頭百威英博集團（Anheuser-Busch InBev SA）本季的營運帶來巨大的助益。

富國銀行表示，這次世足賽正好遇上年終節日，對藝電（Electronic Arts）有利。當然，做為主辦國的卡達，也料將成為這場世界盃的贏家之一。

這場體育盛事可望提升卡達在全球舞台的地位，這個小而富的國家未來可能因此擁有更大的經濟影響力。與卡達相關的企業包括捷藍航空（JetBlue）、康菲石油公司（ConocoPhillips）、埃克森美孚和道達爾（TotalEnergies）。此外，卡達主權財富基金正打算參與股票發行案來提高對瑞士信貸的5%持股。