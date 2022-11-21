喜願協會在全球39個分會，五大洲近50個國家協助重症病童圓夢。自1980至今，喜願全球已協助超過50萬個重症病童完成願望，秉持回饋社會、關懷弱勢理念，國票慈善基金會自2021年起贊助台灣喜願協會，期能號召社會關懷的正面能量，為重症病童及其家人生命困境帶來翻轉，至今已協助國內多位重症病童圓夢，今年度國票金(2889)集團與喜願協會擴大合作，攜手主辦喜願同樂會活動，提供喜願家庭相聚機會，讓喜願家庭可以藉由親子同歡活動促成相互支持的團體，一同面對生命困境的不安與壓力，並激發堅強的生命力。

今年度的喜願同樂會19日在華山1914文創園區戶外場地登場，喜願家族在主要場地-忠孝三角相聚同樂，不僅有喜願家庭親子參與表演、另有義工帶領手作活動、抽獎尋寶遊戲，亦邀請街頭藝人演出帶動現場歡樂氣氛。現場還有喜願文創手作市集，匯集手作烘焙、飾品、造型棉花糖及花藝植物等各式文創攤位入駐，在疫情逐漸趨緩下，現場人潮眾多，熱鬧非凡。喜願協會百名志工投入活動，傳遞愛的能量，國票金控旗下國票證券亦派員至市集設攤，以飛鏢遊戲結合贈送氣球、糖果及紀念禮品與現場大、小朋友同樂，現場招募華山園區年輕人開戶，投資理財要從年輕開始，預約開戶即享貴賓級手續費優惠及國票禮，引吸現場民眾熱烈參與。

國票金總經理蘇松輝、國票慈善基金會執行長喻麗芳親臨現場表達對喜願家庭的長期支持，喜願協會理事長頒予感謝狀，感謝國票金控集團對喜願家庭的支持與關懷，讓喜願家庭在生命的困境中，能藉由夢想與願望的實現，感受社會關懷，激發生命熱情與奇蹟。蘇松輝表示，國票金集團作為公民社會的一份子，希望藉由贊助喜願同樂會活動及企業志工的參與，號召社會一同關注弱勢，給予他們支持與鼓勵，期能拋磚引玉，凝聚社會上愛與關懷的力量，為喜願家庭的生活注入更多的色彩與希望，感受社會的真善美。