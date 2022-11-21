富士康鄭州園區日前因爆發疫情，導致部分員工離廠返鄉。《紐約時報》報導，為了填補廠區勞動力，河南地方政府正動員黨員、公務員及退伍軍人入職、投入生產行列。

《紐約時報》指出，地方官員已動用政府龐大的黨員、公務員和退伍軍人網絡，幫助總部設在台灣的蘋果iPhone組裝商富士康招募工人。據縣級政府的公告以及官方媒體的報導，官員呼籲他們「響應政府號召，幫助工廠恢復生產」。

在工人大規模出走後的那週，中國政府很快採取行動。據《上海證券報》報導，河南東部周口市一個鄉政府就富士康面臨的招工難題召開會議，並給幹部們分配了招工指標。《紐約時報》通過電話聯繫到的一名周口市官員承認該市正在幫助富士康招工，但拒絕介紹細節。

退役軍人也被動員起來。長葛市退役軍人事務局辦公室主任張永超表示，「（2020年以來）企業的復工復產比較困難」長葛距離富士康工廠有一小時的車程。他說，疫情以及中國為遏制疫情採取的嚴厲措施，使富士康等企業面臨勞動力短缺問題，但這也為長期找不到工作的退伍軍人創造了機會，「富士康的待遇也比較不錯」。

招聘廣告已發在縣政府的官方社群媒體頁面上。富士康支付給新聘工人的工資按每小時30元（人民幣，下同）計算，比今年早些時候的時薪高5元左右。公司還將向此前因疫情逃離但願意返回的工人發放一次性補貼500元。

招聘廣告明確表示了富士康對工人的急需：對那些今年11月中旬前到崗的工人，公司承諾在職滿30天後額外享有3000元津貼。

富士康表示，不對「個別員工的情況」置評，但正在為招聘員工、儘快恢復正常生產與「相關地方政府機構」合作。

報導引述從事中國勞動力趨勢觀察的活動人士李強說法，稱如果產量達不到預期的話，「富士康可能會轉產到別的國家，這個東西就會帶動整個電子行業，也都可能會更多地加快這個產業轉移往外面其他國家。」

報導稱，推動招聘使用的戰鬥性詞語表明，中國政府迫不及待地想避免失去一個主要經濟夥伴。政府在一份招聘通告中呼籲退役軍人「牢記『若有戰，召必回』的使命擔當」。