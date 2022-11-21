陸港股市21日開盤下挫，滬指開盤報3,078.06點，跌0.62％。深成指開盤報11,086.69點，跌0.84％。創業板指開盤報2,369.76點，跌0.84％。

新浪財經報導，A股盤面上，21日凌晨卡達世界盃正式開幕。世界盃概念股開盤活躍，網達軟件觸及漲停，元隆雅圖、粵傳媒、中體產業、鋒尚文化、星輝娛樂等紛紛走強。

A股HJT電池概念股開盤走高，海源複材漲停，乾景園林、雅博股份漲超5％，寶馨股份、海泰新能、帝科股份、賽伍技術、捷佳偉創等跟漲。

A股中藥、新冠藥族群繼續活躍，太龍藥業、金陵藥業再度漲停，特一藥業、拓新藥業、廣生堂、亨迪藥業、中國醫藥等跟漲。

此外，A股教育股開盤領跌，國新文化跌超8％，美吉姆、豆神教育、科德教育、學大教育、行動教育等跌幅居前。房地產股開盤走低，中天服務、三湘印象觸及跌停，天地源、華僑城A、保利發展、陽光城、信達地產等紛紛下挫。

另一方面，香港恒生指數開盤報17,654.15點，跌1.88％，恒生科技指數跌2.84％。京東健康跌超9％，B站跌超7％，阿里健康跌近5％，美團、快手跌超4%％京東、阿里巴巴跌超3.5％。

10點前，港股跌幅快速擴大，恒生科技指數跌5％，恒指跌超3％。

A股開低走低 小幅震盪
《期貨》台指期開盤下跌50點 金電齊挫
A股早盤開低震盪 表現平穩
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