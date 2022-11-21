明日（11月22日）是24節氣中的小雪，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，雖然11月30日前依然持續籠罩在凶星中，但木星會先在11月24日由逆轉順，所有誇張的現象，會開始轉為收斂，也意味著危機變為轉機，反敗為勝的機會來臨，但要正式擺脫太歲的煞氣、凡事回到正軌，則要到12月28日之後才能正向發展。

邱彥龍指出，11月3日至11月30日之間是火星刑海王星最嚴重的時期，行事容易衝動不理智、迷糊、思緒混亂、控制力差，需要謹慎交朋友，遠離不良環境跟無用的社交圈才是自保之道。

另外邱彥龍也特別點名6星座，雙魚座、巨蟹座、天蠍座、摩羯座、射手座、雙子座在12月4日海王星順行之後，會有開外掛的直覺力，對事物的敏感性特強，建議以上星座12月4日之後可以藉由多聆聽輕音樂，增強逢凶化吉助人助己的能力。

邱彥龍強調，這段時間與人合作或投資事業，首先要審核好合作對象跟團隊，才不會賠了夫人又折兵，因為這段時間特別容易遭人設計，要非常謹慎，騙財騙色的事件也會很多，需理智冷靜放慢自我的腳步才是王道。

邱彥龍也提到，這段時間行車安全要特別注意，就算不嚴重也要破財耗時，還是多些謹慎為宜，此外，這段時間也特別容易有失眠、多夢的情況，可以使用檀香、沉香、薰衣草等精油或安神用品，幫助安定神經，也可以去除陰煞。

邱彥龍提醒，小雪期間，路雖有艱辛，甚至有時覺得看不見未來，但只要堅強面對，一切皆為過程。