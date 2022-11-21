圖為柯賜海（最左）在2005年時帶著牛，在台南地院的抗議現場「湊熱鬧」。（中時資料照，黃文博攝）

「抗議天王」柯賜海今（21）被人發現陳屍陽明山前山公園的車內，享壽66歲，消息傳出立刻引起起PTT鄉民們熱議，多數網友都留言致哀並分享對柯的印象，其中最多人提到的，就是他曾說過的「馬英九還我牛」。

北投分局今上午接獲民眾報案，發現前山公園路旁車內有一名男子陳屍在車內，員警到場後，發現竟然是抗議天王柯賜海，由於遺體已經僵硬，研判已死亡多時，目前正報請檢察官相驗，死因仍調查中。

對此許多Ptt鄉民們紛紛留言寫下「R.I.P」、「好震撼的消息」、「也算一代奇人」、「一帶抗議大師就這樣走了」、「時代的記憶欸」、「還有上過《康熙來了》，願柯大哥一路好走」、「這下馬英九不用還他牛了」。

而對於柯賜海的印象，許多人也留言提到「馬英九還我牛」、「他不是超級有錢嗎」、「之前有看過報導他睡山上空屋」、「印象他離婚後好像就過得蠻不好的」。

柯賜海最知名的抗議台詞是「馬英九還我牛」，他先前在天母養了一頭牛，經常帶著黃牛到處抗議。某次他又牽著牛到總統府抗議，隨後帶著牛到二二八公園水池洗澡，可是被扁迷檢舉，事後遭馬英九以違反《水利法》開罰50萬元，牛也被移到屏科大安樂死，因此他才會常常抗議要「馬英九還我牛」。

綜合媒體報導，所「馬英九還我牛」一事，源於柯賜海本來在天母養了一頭牛，有次他帶那頭牛到總統府前抗議、再帶牠去二二八公園水池洗澡，結果遭檢舉，經當時的台北市長馬英九市府，以違反《水利法》開罰50萬元，牛也被移到屏科大安樂死，自此柯就常喊「馬英九還我牛」。