林耕仁昨天的南寮造勢有6000人到場，里長也有將近50位到場相挺，林耕仁說，到場的市民就是最大的靠山、最強的聲量。（林耕仁競總提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨新竹市長候選人林耕仁21日表示，民眾黨主席柯文哲說藍綠每天都在抹黑高虹安，其實，是不是抹黑要看有沒有證據，當人證、物證都俱在時，柯文哲選擇漠視證據的講法就是「混淆視聽」及轉移焦點。

林耕仁的「全壘打車隊」掃街今天上午開到新竹市南區，向市民持續懇託拜票。林耕仁表示，希望支持在地人、林耕仁的所有市民在11月26日勇敢站出來，挺善良、挺清廉、挺正義，林耕仁當選後會「興利除弊」，不但徹查市府8大弊端，對於交通建設、公托臨托、關埔空橋等也會立即推動，還給市民安心便捷、舒適減壓的生活空間。

而昨天林耕仁的南寮造勢有6000人到場，里長也有將近50位到場相挺，林耕仁對此表示，昨天南寮造勢活動看到現場座無虛席，非常感動，這場選舉他面對國家機器和握有台北黨政資源的兩座大山，他作為1個在地民意代表，昨天到場的市民就是最大的靠山、最強的聲量。

他要再次感謝昨天到現場支持他的好朋友們，他們是林耕仁持續奮鬥的理由，選舉只剩下5天，希望所有支持在地人的支持者，不要被謠言、民嘴和抹黑分化影響，讓新竹人決定自己的未來。

另有人爆料稱高虹安在國會提出法案要問宣明智的意見。林耕仁則說，這部分高虹安要自己解釋清楚，但作為國會議員，通過法案一定要著眼於公眾利益，以促進多數人權益的目標，這才市民符合期待，否則未來若擔任地方首長，市民也會擔心是不是企業的手也會伸進市政府，這絕非社會之福。

此外，林耕仁也打了一些市府弊案，他強調，棒球場從3.5億（增加預算）到12億，開賽兩天導致球員受傷就停止使用，到今天還在施工。「再多說明都沒辦法挽回過去球員受傷的事實」。市民眼睛是雪亮的，大家都很清楚，林耕仁會繼續追下去，一起把弊端找出來。

至於何時會與議長許修睿和副議長余邦彥合體？林耕仁指出，許修睿是他的競總主委、余邦彥是競總後援會總會長，他們在選舉當中都合作愉快，也謝謝他們的支持，而選舉就在當前，會繼續取得市民支持，繼續向前行。