日本超人氣拉麵店「一蘭拉麵」自2017年來台展店已經滿5年，今天上午突然在臉書宣布12月1日上午10點起將漲價，一碗拉麵從288元，調漲為298元，漲幅約3.4%，消息一出讓許多網友大感震驚。

「天然豚骨拉麵專門店 一蘭台灣」臉書今上午發文，為持續提供優質服務與餐點品質，考量商品原物料、人力等營運成本持續增加，將於12月1日上午10點起調整商品價格。目前天然豚骨拉麵一碗售價288元，12月1日起調漲為298元，漲幅約3.4%，加點麵、白飯從一份58元，調漲為60元，叉燒58元調整為65元。

加點蔥、黑木耳、半熟鹽味蛋、蒜泥、特製醋、秘製辛味從一份38元，漲為40元；其他品項包括燉煮叉燒肉148元調降為145元，三品項一蘭精選配餐134元漲為142元，生啤酒138元調整為150元。

對於一蘭拉麵即將漲價，網友紛紛留言：「一碗要300了嗎」、「只能明年去日本吃了嗎？哭」、「日本吃比較便宜」、「本來就吃不飽了，這下更不用去吃了」、「我還是去日本再吃好了」、「漲聲響起來！」還有人表示「還沒去吃就要漲價了」。