中天綜合台《小明星大跟班》明（22日）晚10點播出「一出國就闖禍！旅遊驚魂記想起來都害怕！」謝忻透露爬安地斯山時，不幸患了高山症：「到了太開心，喝了祕魯國酒後一路衝到最高點，我興奮對著山大叫，發現有點喘不過氣，回飯店覺得好冷、頭好痛就去泡個澡，後來是根據我室友講的，我進去之後差點走不出來，我倒在浴缸裡臉色發紫。」

鬼門關前走一遭，讓謝忻很後悔：「我犯了不該犯的錯，在5千多公尺的地方喝酒又尖叫，因為興奮就需要更多氧氣。」她也強調登山所需的裝備絕不能馬虎：「我貪小便宜不買氧氣筒，想說我運動的人應該用不到，結果就是沒有氧氣筒我才會這樣。」主持人吳宗憲則勸謝忻一定要戒酒：「出外景她也是醉倒在浴缸，妳是多愛喝啊！」

謝忻還透露她曾到約旦旅遊，因不熟悉當地習俗差點鬧出人命：「我一去就發現飯店外都有鐵門很奇怪，當下也沒多想，突然有一天，隔壁鄰居在狂歡，吵到凌晨還有煙火聲，我受不了就把鐵門拉起來，語氣蠻不開心的說可不可以降低音量。」原來「對空鳴槍」是當地人的慶祝方式，但危險行為也導致常有民眾被流彈所傷，因此家家戶戶才會加裝鐵門自保。

Eason到亞馬遜叢林體驗原始生活，險被美洲豹吞下肚：「我當時水土不服想上廁所，就到戶外找個地方解決，解放到一半，我就聽到動物的尖叫聲，因為沒水沒電晚上一片漆黑，我想說是野獸在狩獵嗎？」而Eason在好奇心驅使下，拿著手電筒想一探究竟，不料一轉身就看到一雙黃色大眼睛，直勾勾地盯著他看，嚇得他慌忙逃竄：「我還因為蹲太久腳麻，跌進爛泥巴裡，我當時就覺得完蛋了，這時候出差錯一定會斷手斷腳，當地人聽到聲音拿刀衝過來救我，我問他們是什麼動物？他們跟我說是美洲豹來找食物，我想說萬一那隻動物沒被牠吃掉，牠吃的就是我！」

蘿莉塔則在西班牙誤入毒梟家：「我要從西班牙飛去瑞士，我在登機門等了1小時，櫃檯才說班機改了登機門，飛走了，但我那時候只是學生根本沒錢，旁邊飯店一晚都要好幾萬，我打給我媽大哭，她也不知道該怎麼辦。」這時有好心的旅客向她伸出援手，帶她回家借住一晚：「因為都是女生也不會有戒心，直到她家門一打開，裡面有5、6個全身刺青的彪形大漢，我才覺得害怕，可是我又沒地方去，只好硬著頭皮進去，進去後看到好多科學儀器，我想說誤會他們了，原來他們是科學家。」事後蘿莉塔與朋友分享這段經歷，才得知對方真實身份：「朋友說在西班牙的哥倫比亞人都是賣毒品的，他們是在家製毒！」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間10點《小明星大跟班》。

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