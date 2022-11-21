2022九合一大選進入倒數，高雄市長陳其邁競選團隊21日推出台灣選舉史上首支科幻競選廣告，以「陳其邁眼中的未來」為影片主軸，匯集青年藝文創作者、特效後製團隊的創意和技術，短短76秒影片向民眾傳達陳其邁對高雄未來城市樣貌的多元想像。

有別於以往傳統競選廣告，陳其邁團隊大膽突破，邀請不到40歲的青年藝文創作者、特效後製團隊，運用AI運算繪圖、借用位於高軟園區的XR智能虛擬攝影棚拍攝，向民眾展示陳其邁2年來大力推動5G AIoT產業的施政成果。

影片開頭以陳其邁臉部特寫為主，鏡頭直驅導入眼中，透過「未來，會是什麼樣子」的提問，跟大眾分享他眼中未來的高雄，影片實拍月世界、美濃田園、旗津、愛河灣等高雄地景，藉由後製團隊細膩的特效製作，傳達未來科技發展將與自然永續共存的意象。

陳其邁競選團隊表示，凱旋青樹社會住宅、高雄流行音樂中心的建築動態特效效果，象徵未來高雄世界連結與安居樂業，美麗島站夜晚車流、大港橋人流，展現科技發展無限可能，衛武營音樂廳、鹽埕第一公有市場、中都磚窯、市立圖書館總館，透過粒子化特效，展現高雄未來將是科技與人文交會、世代多元融合的城市。

影片中段將網路上對於高雄未來想像的大量關鍵字，經過AI運算繪圖技術運用，繪製虛擬的未來高雄城市樣貌，再結合XR科技呈現陳其邁行走於AI運算繪製的市景中，搭配向約翰藍儂「Imagine」致敬的自創配樂曲目，結合智慧科技和年輕人的創意，呈現出具有科技感、未來感的影片內容，也讓大家看見高雄的數位內容和科技藝術能量。

影片最後陳其邁提到，「未來是每個昨日與冒險的過去所建構」、「未來是我們今天的每個選擇」，這次選舉正是高雄邁向未來的重要時刻，他眼中的未來高雄將會是「光明」、「永續」、「安居樂業」、「世代融合」、「與世界連結」、「科技與人文交會」，邀請民眾11月26日站出來投下神聖的1票，支持他再拚4年，讓他未來與高雄一起大步向前。