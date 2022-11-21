生產製造電動機車GOGORO的睿能創意公司不滿蔡姓自由撰稿人在網路媒體「鏈車網」上，指GOGORO「騙進來後再屠宰，要綁定兩顆電池每月1199元才可有優惠」等文章，提告求償1元並要求移除文章，台北地方法院認定蔡及「鏈車網」誹謗，判准睿能創意的請求。可上訴。

2020年8月19日蔡發表文章「靠簡報與話題而活，GOGORO只會讓電動化離市場更遠」其中提到，「羊毛還是出在羊身上」，GOGORO第一年給你的優惠第二年再給你賺回來，你有拿到真正的好處嗎？並沒有！先以文字把你騙進來後再屠宰。

睿能創意提告主張，公司是經營電動機車生產製造等業務之新創公司，旗下生產之GOGORO電動機車，獲得國内外消費者好評，但鏈車網的蔡姓自由撰稿人，卻在鏈車網上，發表、散布諸多影響公司名譽、商譽及信用，貶低電動機車產品之諸多文章，須負損賠責任。

台北地院認為，GOGORO「首年優惠方案」之行銷方案，刊載於官網，任何人均可輕易查知且無執行上之困難，並無意欲欺瞞消費者之情，公司提供消費者首年優惠期間經過之後，可自由選擇是否變更為較低之資費方案，該方案無綁約之情形。

台北地院指出，蔡僅依一己之意，逕予揣測而為不實之記載，難認其事前已善盡查證義務，且其用語「騙進來後再屠宰」，意欲指摘睿能創意公司從事不實商業行為甚明，非屬善意發表適當評論，且已達於誹謗名譽之程度。

台北地院判決，蔡及經營「鏈車網」公司須依和解契約等規定，移除相關文章，並將本案之判決書主文、判決書於司法院法學資料檢索系統之連結連續30天刊登於鏈車網及其粉絲專頁，並賠償1元。可上訴。