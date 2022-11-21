高雄日前凌晨56歲蘇姓男子外出到住家附近運動，不料卻愈走愈遠，徒步走了18小時後，於晚間受困在分隔島上遭到巡邏警發現，警方立即將他帶回派出所，再透過警用電腦發現蘇男哥哥早上曾通報失蹤人口，於是通知哥哥接回，哥哥著急趕到派出所接回時，也頻頻感謝幸虧警方即時發現，才能結束這場驚魂記。

19日晚間10時40分許，前鎮分局前鎮街派出所員警巡邏行經中山三路與光華三路口時，發現蘇男站在中山路分隔島上，蘇男還不時東張西望，想離開卻被前後方的車流困住，員警見狀即將車停在路旁，並下車攙扶並護送蘇男到人行道上。

當員警初步詢問蘇男是否需要幫忙時，蘇男卻談吐不清，並且身上沒帶手機也沒帶證件，員警只好改問蘇男住處，蘇男也表示不清楚，只記得自己的姓名及出生日期，於是員警研判蘇男疑似有失智症狀，只好先載他回派出所休息。

員警載回派出所後，透過警用電腦查出蘇男身分及小港住家地址，並發現當天早上蘇男哥哥於住家地址附近派出所報案協尋，於是員警立即撥打蘇男哥哥的電話，並通知他接回蘇男，約經過半個小時，蘇兄前來派出所撤銷失蹤人口協尋，並將蘇男接回。

據了解，蘇男從凌晨4時許徒步外出，疑似想到家附近公園運動，但是卻愈走愈遠，一路向北走了18小時後，到達前鎮區中山路口。難怪員警發現蘇男時，他早已滿頭大汗，氣喘吁吁。蘇男哥哥到派出所時，也直言鬆了一口氣，離去前兄弟二人還不忘向所內員警連聲道謝。