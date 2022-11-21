汽旅疑藏台版柬埔寨詐團 土城警查緝原來在開毒趴

新北市土城警分局本月10日獲報，土城區中華路某汽車旅館疑有台版柬埔寨詐騙集團囚禁被害人情事，警方立即前往查察，查知某房間內有多名男女，經入內搜查，雖未發現囚禁情形，卻查獲毒咖啡包、安非他命等毒品，疑群聚吸毒，警方遂將在場3男3女帶回偵辦。

警方表示，民眾報案指稱友人疑在汽車旅館內遭限制自由，多次聯繫均未獲回應，因擔心友人安危，故報案求助。警方立即調派警力前往該汽車旅館，經查得知某房間有多人在房內，要求開門受檢未果，遂請旅館服務人員協助開門，入內查看房內雖未見有人員遭限制自由，但發現盆栽內疑似藏有不明物品，取出查看竟是毒咖啡包、安非他命及吸食器等，遂將在場25歲杜女、35歲陳女、33歲蔡女、32歲丁男、33歲郭男及33歲鄭男帶回調查。

6名男女供稱相約到汽車旅館玩樂，坦承有吸食毒品助興，但對毒品來源則交代不清。偵訊後，全案依毒品危害防制條例送辦。

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