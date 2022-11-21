一名70歲男子睡到半夜，經常不自主地抖動身體、拳打腳踢，讓枕邊人以為是中邪被不好的東西纏身，曾求神問佛卻未改善；經帶到醫院神經內科透過精密的睡眠檢查儀，證實罹患「快速動眼期睡眠行為障礙」，恐為腦部退化的前兆，不能輕忽。

澄清醫院神經內科醫師鄧浩文表示，該名男子自視身體健康，求診時表示自己睡不熟易醒，以為年紀大的關係，最困擾是總是睡到半夜因一些肢體動作而嚇到妻子，有一次還摔下床，妻子懷疑是中邪特地帶他去廟宇去邪，但這些奇怪的行為似乎仍得不到改善。

鄧浩文說，為了要精準診斷該男子的病情，醫師安排他住進睡眠中心進行多項睡眠生理檢查(PSG)，經儀器的監測和分析，發現該男子的肢體劇烈動作是發生在他的快速動眼期，再參據他的臨床症狀，確診是罹患「快速動眼期睡眠行為障礙（RBD）」，經對症投藥後，其病情也獲得最佳的改善，原本不堪其擾而分房的妻子又重回枕邊。

鄧浩文表示，一般人的睡眠分為淺眠期、深眠期與快速動眼期。當進入快速動眼期的睡眠，身體除了眼外肌與呼吸肌以外的肌肉，會宛若處於平靜而鬆弛的關機狀態，如果因腦部尤其腦幹部位退化，這項關機的機制就有可能失調，病人會和夢境的情節呼應，表現出夢境理的肢體動作或是說夢話，如夢見划船就出現划船動作；夢見跑步就出現雙手雙腳擺動的跑步動作；夢見惡魔也會驚嚇地拳打腳踢。

鄧浩文說，根據醫學文獻研究，有快速動眼期睡眠行為障礙的患者，好發年齡在50歲以上且較多見於男性。此外，高達七成左右的患者可能在未來的數年中罹患神經退化疾病，例如巴金森氏症、失智症等，也就是說，這個睡眠疾患很可能是腦部退化的前兆，值得注意。

他強調，睡眠品質不佳的原因很多，牽涉到神經內科、耳鼻喉科、身心科、胸腔內科等疾病領域，因而針對睡眠問題，醫師除了詳細問診外，睡眠生理檢查儀是最重要的檢查利器，由多項數據來分析其疾患源頭，才能由各專科醫師做精準治療。