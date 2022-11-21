國家實驗研究院國家高速網路與計算中心今天表示，由清華大學資工系教授周志遠帶領6名學生組成的團隊，代表台灣一舉拿下國際間最大型的超級電腦競賽（SCC）總冠軍。

SC高速計算會議是全世界高速計算最具代表性的國際舞台，會中所舉辦的SCC挑戰賽是全球學生競技超級電腦整合及程式效能的最高殿堂。參賽隊伍必須在56小時內，在3000瓦的功耗限制下組裝一台超級電腦，其中包含硬體和軟體，並使用這部超級電腦解出4題應用題。

最後清華大學打敗美國、德國、瑞士、新加坡等9支強隊，奪下總冠軍。在大會宣布清華大學奪冠的瞬間，周志遠教授忍不住與隊員一起振臂歡呼，因為今年是清大參賽10多年來，意外狀況最多也最糟的一次。

首先是出發前隊長牟展佑就因為車禍差點放棄出賽，最終決定忍痛參賽，激起大家同心協力的向心力。賽前幾小時突然發現電腦硬體在運送中損壞而無法使用，只好臨時調整電腦配置和比賽策略，幸而同學們發揮了平時訓練的成果，果斷且正確的評估狀況，將影響降到最低。

進入比賽後，系統依然不穩，且4題應用題的難度超乎預期，最後勝負關鍵正是其中2題，一題是需要深厚科學理論基礎的流體力學模擬，負責解這題的丁緒慈在賽前就用心研讀所需的跨領域知識，並借助於國研院國網中心同仁賽前的指導說明，讓她能順利解出這題。

另一題是當場才公布的神秘題，主要負責解題的郭品毅是團隊中年資最輕、卻學習最快最認真的學生，發揮了過人的能力，和牟展佑合作解開本題，連裁判都對此讚譽有加。

同在美國參加SC2022國際高速計算會議的國研院國網中心主任張朝亮表示，HPC（高效能計算）是現代科學的發展基礎，也是國力的指標。這項佳績是國內學研界長期耕耘HPC領域的成果，不但展現出國內發展高效能運算的科技人才實力，也讓台灣在世界紀錄上留下光榮的印記。