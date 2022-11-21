抗議天王柯賜海今晨被發現陳屍在陽明山前山公園，他充當住家的廂型車內。當年家喻戶曉的柯賜海，最引人轟動的並非抗議與參選記錄，而是在2010年底與曾與有「台塑林志玲」之稱的台塑生醫業務副理張美丹高調閃婚，未料這段婚姻僅維繫四個多月，柯就遭妻子控訴家暴，甚至指丈夫不顧她小產，甚至連賞5、60個巴掌霸王硬上弓。

有「台塑林志玲」稱號的台塑生醫業務副理張美丹，在2010年11月底與柯賜海完婚，沒想到，張美丹在2011年4月2日持驗傷單到新店警分局安康派出所報案，直指柯賜海家暴，對柯提出恐嚇和家庭暴力告訴，並聲請保護令，禁止柯再接觸她。

張美丹當時控訴，她當時下午坐在家中客廳對柯賜海表示，不希望記者再找她問他的事情，卻引起柯賜海的不滿，不僅抓她的頭髮，更徒手攻擊她的手臂、眼睛和臉頰，之後又把她拖到房間毆打。

張美丹供稱，施暴期間柯手機突然響了，她趁柯接電話之際，衝出大門躲到警衛室，最後到醫院驗傷後，由警衛偕同她報警。

張美丹提到，他們夫妻結婚一個月後就已分居，柯賜海想回家就回家，行蹤成謎。她指出，分居後柯曾打過她一次，期間更打電話恐嚇她，「我會讓你無法在社會上立足」，讓她相當害怕。到4月2日下午她終於受不了，先到新店慈濟醫院驗傷，驗傷單也註明左臉、手臂與胸前都有多處抓傷。

張美丹也曾向媒體爆料指稱，柯不顧她懷孕初期胎兒不穩，執意要行房，不慎流產後，他為滿足私欲，霸王硬上弓，導致她大出血就醫，還曾威脅她，「我要打到你見不得人，要讓妳死。」

當時柯賜海曾出面反駁，指稱他在2011年3月份發現自己患有帕金森氏症，手會抖，怎麼可能會打老婆，但隨後又改口表示，是因為老婆高喊救命才打她兩耳光，後來拉她到房間又再打她兩耳光，但是輕輕的打她。不過，張美丹指控柯前後打她五、六十巴掌。柯賜海回應說，「我這麼醜又這麼老，她嫁給我是為了錢。」

當時柯賜海因詐欺、偽造文書等罪，判刑三年三個月並強制工作三年，並在2010年8月假釋出獄，原本應強制到台東技能所工作三年，但他未依法向北檢報到，又因為家暴案爆發，台北地檢署檢察官立刻立即對他實施境管，並開出拘票拘提。