許多人常常沒有來由的發燒，擔心是否罹癌，就醫檢查仍發現身體健康正常，不解為何沒事卻會發燒？林口長庚醫院感染醫學科醫師鄭鈞文表示，發燒的原因相當多種，找不到原因的，稱之為「不明熱」，臨床上這樣的病人不少見，在還沒找到病因之前，通常以症狀治療為主，他並提醒，通常輕微感冒大約1-2天就會退燒，但若持續發燒2-3天仍未退燒，應儘速就醫。

●3天內未退燒，請找這些科別的醫師看診

鄭鈞文表示，發燒最常見的原因是受到感染，其次則是腫瘤、自體免疫系統、中樞神經疾病導致體溫調節出問題、藥物、內分泌系統疾病，如甲狀腺機能亢進，皆會引起發燒。所謂的「不明熱」，定義則有二大條件：

1. 足夠長的發燒時間，體溫超過38.3度以上並持續3周。

2. 住院一周，接受相關檢查，如抽血、影像檢查，或門診評估3次後仍找不到原因。

他表示，通常針對不明熱的患者，以症狀治療為主，輔以藥物退燒，或請患者多補充水分、使用冰枕等，待發燒原因找到後，再進行相關治療。他並提醒，一般民眾感冒時若發燒，約1-2天就會退燒，若2-3天仍未退燒，或反覆發燒，建議要就醫進行進一步檢查；建議患者可直接到醫院尋求感染科，如果醫院沒有設置感染科，可看一般內科、風濕免疫科；若有體重減輕、癌症家族史，也就是癌症風險較高的族群，則可選擇腫瘤科。

●癌症、感染、免疫系統的發燒 區分方法

鄭鈞文指出，若是因癌症或免疫系統疾病等引起的發燒，沒有很特定的發燒型態，但是跟受到感染所引起的發燒不太一樣，一般因癌症或免疫系統引起的發燒並不會伴隨明顯的畏寒，而受到感染的患者發燒，通常會相當畏寒甚至發抖。且癌症發燒，通常會伴隨體重減輕，一般的感染較少見到體重改變，至於免疫系統的發燒，常會伴隨皮膚、關節發炎、口腔潰瘍，是較常見的表現。

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