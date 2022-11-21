國際貨幣基金(IMF)日前公布2023年全球經濟預估，將預估由2.9%下調至2.7%，更有九成國家經濟成長遭下修，唯印度維持在6.1%保持不變，在全球大型經濟體中居首。在內外部資金與各項強勁的經濟數據推進下，印度SENSEX指數11月中旬正式突破歷史新高，包括10月份外國資產組合淨投資(FPI)，以及當地共同基金均於10月雙雙出現正流入，更同步反應印度市場的強勁動能。

根據摩根士丹利最新報告預估，印度2030年前將成為世界第三大經濟體，對照中國過往成長軌跡，印度將不只複製其成長模式，甚至具備超越中國的潛力。

瀚亞印度基金經理人林庭樟樂觀表示，印度經濟成長與大行情才剛開始。舉例來說，印度2023年的經濟規模將達到4,000億美元，並於2028年達到5,000億美元，與中國2007年-2011年成長路徑相似；而印度私人消費將從目前2兆美元於10年內翻倍至4.5兆美元，約為中國在2015年水準。

同時，印度具備「服務中心升級」、「金融數位化」、「能源轉型」等三道轉型力量，將新印度經濟結構轉型並提升，加上印度較中國更歡迎外資FDI，較少的限制與更高的透明度，持續吸引外資企業進駐。資金面來看，外資10月恢復淨流入股市約1.86億美元，本地共同基金也淨流入9.45億美元，充沛資金同步推升股市。隨著升息接近尾端，降息機會浮現，短期內對所有市場一定是雨露均霑，對此林庭樟指出，新興市場中仍持續看好印度表現，因通膨數據僅略高於央行目標水準。此外，印度目前外資持股水位僅剩21.1%，為2012年來新低，預期未來回補空間仍大。