志田音音是日本女星志田琥珀的姐姐，過去擔任氣象主播，因甜美外型以及曼妙的身材而竄紅，並收到不少雜誌的邀約和電視節目的演出機會。日前，她曾突破尺度發行泳裝寫真，引發網友暴動。近日，她於IG上曬出清純泳裝照，更是辣翻一眾網友。

志田音音過去曾在2013年獲選「日本選美小姐總決賽」冠軍，有著「日本最可愛比基尼」的美稱。雖然過去是在氣象台擔任天氣播報員，但她的甜美外型為她吸引不少粉絲關注。而各大雜誌與電視台也紛紛拋出橄欖枝，除了在日本頗具盛名的特攝劇系列《假面騎士》中擔綱一角。在她24歲生日時，還破尺度推出半裸寫真照，當時在網路上掀起一陣熱議，讓粉絲們陶醉在她的傲人身材中。

近日，志田音音在IG上曬出多張甜美系泳裝照，原來是為了宣傳最新推出的寫真集。只見照片中的她穿著清涼比基尼，大秀可愛E罩杯身材。彎腰的動作，讓鏡頭直視胸前深邃的事業線，讓人想一窺其中奧秘。臉上還帶著招牌的燦爛笑容，放電魅力直擊粉絲們的心臟。

照片PO出後，粉絲們異常興奮，早就準備好要以金錢下架志田音音的寫真，紛紛留言，直呼「我買，我現在就買，誰都別想阻止我」、「公主姐姐可愛迷人的身影我一定會好好收藏的」、「哇！真的美炸了」、「一如寄往的可愛欸」、「好愛你的甜美笑容，還有自信露出的身材哈哈。」