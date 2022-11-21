藝人大S與汪小菲去年宣布離婚，近日傳出兩人鬧上法院，據悉是大S指控汪小菲未履行離婚協議，3月起便未再支付生活費，因此向台北地方法院聲請強制執行，法院也裁准汪小菲在台部分資產將被查封，消息曝光後，汪小菲決定不再隱忍，爆粗口怒嗆：「我他Ｘ的不想再給這個家付電費了​​​」。

汪小菲強調不滿遭媒體抹黑多年。(汪小菲微博)

根據《鏡週刊》報導，汪小菲被爆料從3月起，便沒再支付任何生活費給大S，便遭對方指控未履行離婚協議，因此向台北地方法院聲請強制執行，如今被裁定在台部分資產將被查封外，連經營的S HOTEL恐怕也得面臨遭查封拍賣的局面，對此，他發文怒斥不滿遭媒體抹黑多年，更表示過去一年的匯款紀錄都在，現在只是不想在替「他們​​​」繳電費，強調已經仁至義盡，為何現在還要繼續逼迫他。

汪小菲粗口怒嗆不願意再幫大S付電費。(汪小菲微博)

汪小菲接著二度發文，並附上支出列表，強調過去一年為了這個家付出的費用都是真的，不過提到大S與具俊曄結婚一事，直接爆粗口怒嗆：「我他X的不想再給這個家付電費了！司機、阿姨，都是我在開工資，孩子的學費，生活費一分没少​​」，接著強調：「我們是共同扶養！他們没有權利去阻止我看孩子 ​​​」，幾句話透露出內心極度不滿的情緒。

大S傳出已向台北地方法院聲請強制執行，獲准查扣汪小菲在台資產抵償，追討逾500萬元欠款，據悉查封的若是存款，案件確定後，法院會撥款給大S抵償，若是S HOTEL等不動產或股權，可能就會進行拍賣，不過知情人士指出，汪小菲欠款不到千萬，不至於走到拍賣這一步。