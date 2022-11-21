2022年APEC領袖峰會落幕，台灣領袖代表張忠謀21日於總統府召開記者會。他證實與大陸國家主席習近平互動愉快，並且恭賀習近平20大成功。（鄧博仁攝）

亞太經合會議（APEC）領袖代表張忠謀日前透過與大陸國家主席習近平會面時，當面恭喜20大的成功，外界關切是否蔡英文總統授意？張忠謀今天表示，這是他自己的意見，府方僅表達若有機會見面不必迴避。蔡英文總統則對他的作法表示尊重。

由泰國主辦的本年度「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC）19日結束，張忠謀日前在國際記者會中表示，他跟習近平到休息室時，雙方互相問好，他恭喜習近平20大的成功，他也跟習近平談到去年曾動過一次髖關節手術，習近平則回應他現在看起來氣色很好。

APEC代表團今天在總統府召開記者會，張忠謀回應媒體詢問與習近平的會面是否與府方事前經過沙盤推演？對於恭喜習近平20大的成功蔡總統是否事前知情？以及總統之後的反應？

張忠謀表示，與習近平的見面，並且祝賀習近平20大的成功，這都是他自己的意見，府方事前曾跟他說，雙方若有機會，不必迴避見面或者打招呼，「這是唯一的指示」。至於提及20大的成就與他個人的健康情形，「都是我自己的主意」。

國安會副祕書長徐斯儉則表示，蔡英文總統有特別交待，對於這點，總統表達尊重。