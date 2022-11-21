台南市長黃偉哲不擔心藍營大咖齊聚台南大造勢。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲車隊21日在台南市中西區、北區等蛋黃區拜票。（程炳璋攝）

國民黨台南市長候選人謝龍介21日在花園夜市辦募款餐會，藍營大咖齊聚力挺，選民訂桌踴躍，席開280桌幾近爆滿，尋求連任的台南市長黃偉哲21日車隊遊行中西區、北區拜票，狂酸大咖沒投票權不擔心。

九合一選舉進入倒數階段，黃偉哲車隊21日上午8時選在台南市蛋黃區遊行，民進黨議員候選人邱莉莉、沈震東、周嘉韋與陳怡珍都到場或派代表隨行拜票，一路從北區正覺寺經過中西區，直到南區的水交社公園。

謝龍介日前要求舉辦台南市長辯論會直球對決，黃偉哲認為謝龍介是現任議員，平常在議會時，對市府各級首長與市政議題的質詢已相當充分，現在應該是要多跟市民溝通，接受民眾檢視他在議員任內的表現。

謝龍介一直都在臉書粉絲頁上發起網路競選小額募款活動，21日晚上在花園夜市突然大動作辦募款餐會，每人認捐1000元即可入席，訂桌民眾踴躍，謝陣營統計已達上限280桌，卻仍有民眾持續打電話詢問訂桌數。

謝龍介的募款餐會藍營大咖人物幾乎全數到齊，包括前高雄市長韓國瑜、國民黨主席朱立倫，前總統馬英九、前國民黨主席江啟臣、台北市議員徐巧芯、前台北市議員羅智強與中廣董事長趙少康，輔選陣容堪比選前之夜的大型選舉造勢規格。

面對藍營大咖發動台南募款大造勢，黃偉哲維持既定拜票行程，他表示只有台南市民才有投票權，大咖沒有投票權，歡迎這些人多到台南吃東西、買東西。