新竹市光復高中時尚造型科3年級學生林庭瑄榮獲全國中等學校家事類技藝競賽家事類美髮組優勝。（陳育賢攝）

新竹市光復高中時尚造型科3年級學生朱芷瑩（右），榮獲全國中等學校家事類技藝競賽家事類美髮組優勝。（陳育賢攝）

新竹市光復高中時尚造型科3年級學生林庭瑄及朱芷瑩，近日參加111學年度全國中等學校家事類技藝競賽，在全國優秀選手的激烈競爭中脫穎而出，榮獲家事類美髮組雙優勝的佳績，為竹苗區唯一獲獎的學校，更為竹苗區第1。

光復高中指出，美髮組優勝選手林庭瑄在班上美髮技巧並不是最出色的，但對美髮有極大的熱忱，因為知道自己的不足，所以都會利用平日晚上及假日的時間一直練習編髮及梳髮的技術，常常一練就是一整天，連吃飯、休息的時候腦袋都在思考自己應該要怎麼做才能讓作品更完美。

庭瑄後來透過科內技藝競賽脫穎而出，當上選手後更是不敢鬆懈，因為要面臨的是未來各校更強勁的對手。訓練期間每天在學校練術科，1天做好幾個作品常常會練到手腕非常酸痛，回到家後還要加強學科，每天都睡眠不足，快到比賽的時候每天更是只睡4到5個小時，只能靠意志力苦撐。

她表示，非常感謝指導老師黃琪雯的用心教導，也覺得自己能夠願意堅持不放棄同樣重要，終於在競爭激烈的美髮組技藝競賽中拿到優勝，奪得好成績，當拿到獎杯的時候覺得一切的辛苦及犧牲都值得了。

另1位獲獎同學朱芷瑩則在1年級下學期從夜校轉到日校，只為了增強美髮技術，讓自己可以代表學校參加全國家事類技藝競賽。

由於芷瑩的媽媽本身就是從事美髮行業，所以芷瑩從小就對美髮有相當高的興趣，從1年級就立志要當美髮選手。平時在上美髮課程時更是認真的看老師怎麼做，總是搶在第1排，希望能看到更多細節，來精進自己的美髮技巧。

回家後也不斷複習老師所教的技巧並勤奮的練習，終於在科內技藝競賽中成功當上了正式選手。

她說，印象最深刻的是在剪髮訓練過程中，剪髮練習經常發生失誤、剪壞數十顆頭皮，自信心受到傷害，產生自我懷疑，但這個壓力也成了芷瑩努力向前的動力，督促自己每天都要剪3、4顆頭，剪到手很痛也不敢停下來。

直到在比賽前兩個禮拜還做得沒有很理想，一度很沮喪，但經過加強練習之後慢慢找到了手感，作品也逐漸達到水準。

芷瑩表示，訓練這段時間雖然很辛苦，但覺得很充實，也順利在競賽中得到優勝獎盃，為高中生涯增加了許多色彩。

黃琪雯指出，芷瑩學習能力很強，對美髮造型有過目不忘的本領，表現出強大的企圖心，家人也是從事美髮行業，非常支持芷瑩對美髮的熱愛。

而庭瑄知道自己在術科學習上需要再加強，所以給自己訂下了艱難的任務，平常要花比別人還多的時間練習，要求自己每天訓練時間至少要達到18小時，並在18小時之內至少要完成4組套題，假日也如此要求自己，絕不鬆懈。