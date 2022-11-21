新竹市光復高中時尚造型科3年級學生林庭瑄及朱芷瑩，近日參加111學年度全國中等學校家事類技藝競賽，在全國優秀選手的激烈競爭中脫穎而出，榮獲家事類美髮組雙優勝的佳績，為竹苗區唯一獲獎的學校，更為竹苗區第1。
光復高中指出，美髮組優勝選手林庭瑄在班上美髮技巧並不是最出色的，但對美髮有極大的熱忱，因為知道自己的不足，所以都會利用平日晚上及假日的時間一直練習編髮及梳髮的技術，常常一練就是一整天，連吃飯、休息的時候腦袋都在思考自己應該要怎麼做才能讓作品更完美。
庭瑄後來透過科內技藝競賽脫穎而出，當上選手後更是不敢鬆懈，因為要面臨的是未來各校更強勁的對手。訓練期間每天在學校練術科，1天做好幾個作品常常會練到手腕非常酸痛，回到家後還要加強學科，每天都睡眠不足，快到比賽的時候每天更是只睡4到5個小時，只能靠意志力苦撐。
她表示，非常感謝指導老師黃琪雯的用心教導，也覺得自己能夠願意堅持不放棄同樣重要，終於在競爭激烈的美髮組技藝競賽中拿到優勝，奪得好成績，當拿到獎杯的時候覺得一切的辛苦及犧牲都值得了。
另1位獲獎同學朱芷瑩則在1年級下學期從夜校轉到日校，只為了增強美髮技術，讓自己可以代表學校參加全國家事類技藝競賽。
由於芷瑩的媽媽本身就是從事美髮行業，所以芷瑩從小就對美髮有相當高的興趣，從1年級就立志要當美髮選手。平時在上美髮課程時更是認真的看老師怎麼做，總是搶在第1排，希望能看到更多細節，來精進自己的美髮技巧。
回家後也不斷複習老師所教的技巧並勤奮的練習，終於在科內技藝競賽中成功當上了正式選手。
她說，印象最深刻的是在剪髮訓練過程中，剪髮練習經常發生失誤、剪壞數十顆頭皮，自信心受到傷害，產生自我懷疑，但這個壓力也成了芷瑩努力向前的動力，督促自己每天都要剪3、4顆頭，剪到手很痛也不敢停下來。
直到在比賽前兩個禮拜還做得沒有很理想，一度很沮喪，但經過加強練習之後慢慢找到了手感，作品也逐漸達到水準。
芷瑩表示，訓練這段時間雖然很辛苦，但覺得很充實，也順利在競賽中得到優勝獎盃，為高中生涯增加了許多色彩。
黃琪雯指出，芷瑩學習能力很強，對美髮造型有過目不忘的本領，表現出強大的企圖心，家人也是從事美髮行業，非常支持芷瑩對美髮的熱愛。
而庭瑄知道自己在術科學習上需要再加強，所以給自己訂下了艱難的任務，平常要花比別人還多的時間練習，要求自己每天訓練時間至少要達到18小時，並在18小時之內至少要完成4組套題，假日也如此要求自己，絕不鬆懈。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。