世足賽開踢，「動物預言家」跟著再次出動，英國一隻雙峰駱駝卡米拉（Camilla）戰前預測厄瓜多將會擊敗地主卡達，牠也真的猜中了。卡米拉的兩個主人摩爾（Jenny and Vernon Moore）告訴英媒《太陽報》，這隻駱駝「絕不會出錯」。卡米拉很愛國，多次預測時都對準英格蘭旗幟走過去（首戰對伊朗），摩爾開心地說，英格蘭肯定可以在小組賽出線了。

卡米拉並不是世足的首隻動物靈媒，2014年已經有另一位「明燈」叫做夏馨（Shaheen）的單峰駱駝，牠的世足賽戰績為「29場猜中19場」，雖然66%不怎麼高，但只是在小組賽階段失準。夏馨在淘汰賽階段的成績是「8場猜中7場」，足以讓賭客們大賺一筆了。可惜夏馨沒猜中最重要的決賽（德國贏阿根廷），讓牠在動物靈媒的排行不如「章魚哥」。

12年前名震足壇的章魚哥保羅。（美聯社資料照）

赫赫有名的「章魚哥」保羅（Paul）已於2010年秋天在德國逝世，享年2歲。牠短暫的一生帶給足球迷許多驚奇，牠在該屆世足賽「8場全中」，包括預測決賽西班牙摘冠，生涯戰績為「14場中12場」。除此之外也有白虎、山羊、貓、魚、以及二代保羅都來預測世足，但是初代「章魚哥」保羅至今保有最神準的紀錄。

10多年前崛起的電腦分析也不容忽視，電玩大廠EA Sports出品的FIFA足球遊戲，已經連續算中3屆冠軍得主（西班牙、德國、法國），今年的預測結果是阿根廷。