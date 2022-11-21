由於卡達世界盃足球賽主辦單位在最後一刻決定，禁止在場館銷售啤酒，將嚴重限制百威啤酒(Budweiser)在卡達的銷售。

在四年一度賽事舉辦的前兩天，國際足總(FIFA)宣布了此一禁令，讓世界杯主要贊助商百威，以及百威母公司AB InBev感到相當頭痛。

在為期四個星期的比賽期間，百威計畫在每場比賽前三小時、每場比賽後一小時，以及在八個足球場館的周邊範圍內，獨家銷售該公司啤酒。

自1986年墨西哥的世界盃以來，百威一直是世界盃贊助商。

總部位於比利時的AB InBev顯然希望從為擔任本屆世界盃的官方啤酒商，而從啤酒銷售中獲得鉅額收入。

在2014年的巴西世界盃中，AB InBev的啤酒銷售增加了1.4億公升，年銷售量增加1個百分點。

但是今年在卡達的情形有些不同，世界盃首次在一個對酒有著嚴格管制的保守穆斯林國家舉行，公開場合飲酒是被禁止的。

倫敦律師訴訟協會的成員伊Elaina Bailes表示，最後一刻的立場轉變，可能導致一場糾紛。

英國的律師事務所Cripps主管Ed Weeks說，關鍵問題在於，FIFA與百威的合約中，是否有預期到可能的突然轉變。

但是FIFA主席Gianni Infantino在周六在卡達舉行的新聞會上表示，FIFA未能說服卡達政府堅持原先的決定，允許銷售啤酒。

事實上，百威已經在全球70多個市場發出世界盃的行銷攻勢，為有史以來最大規模，這些市場包括參加世界杯賽事的國家。今年參賽國遠超過2018年的50多個國家。