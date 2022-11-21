美股上周五震盪收高，台股在近1個月強彈近2千點，加權指數今（21）日小幅開高上漲25.66點至14530.76點，惟隨後欲振乏力、翻黑失守14500點，一度下跌60.25點至14444.74點，早盤呈現於平盤下小跌的量縮盤整態勢，櫃買指數開高後持穩盤上，表現相對強勢。

截至11點20分，加權指數下跌39.12點、為14465.87點，跌幅0.27％，成交量估萎縮至約1800億元。櫃買指數表現穩健，開高後最高上漲0.61％至184.97點，截至11點20分上漲0.11％、為184.05點，成績量估萎縮至約630億元。

觀察盤面各類股表現，由生技股漲逾2％領軍、玻陶股居次，觀光、鋼鐵、汽車、造紙漲逾1％。不過，成交量較大的電子及半導體股齊跌逾0.3％，金融股於平盤上下震盪，航運股跌近1.5、紡纖及水泥股齊跌逾1％，電腦周邊設備及光電跌近1％，表現相對較弱。

權值股今日普遍熄火，以中鋼(2002)漲逾1.5％最強、兆豐金(2886)漲近1％居次，聯電(2330)、國泰金(2882)、合庫金(5880)小漲。鴻海(2317)及南亞(1303)力守平盤，台塑(1301)、台積電(2330)、台塑化(6505)齊跌近0.5％，日月光投控(3711)及聯發科(2454)齊跌逾1％，表現較弱勢。

元富投顧認為，美國聯準會發言透露貨幣政策鷹中帶鴿，台股近期隨美股起舞，其中櫃買指數跌深反彈，短期於半年線附近震盪，操作上可布局已站上5日和10日線強勢股，優先選擇打底股或明年業績續強股，惟5日均量須維持逾2500億元，反彈才能持久。

群益投顧則認為，在市場樂觀情緒降溫下，台股於半年線附近持續震盪，由於多數權值股上檔阻力轉增、多數中大型股未見持強輪動態勢，短線將在14000～14700點區間盤整。操作上擇強守技術面應對，其中遊戲產業將進入旺季題材可留意。