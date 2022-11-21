蔡其昌今天上午出席沙鹿區美仁里長候選人陳建良總部成立大會。(陳世宗攝)

提青年政見 蔡其昌：打造台中成為最友善的年青人城市

九合一選戰進入最後肉搏戰！民進黨台中市長候選人蔡其昌今天到沙鹿區，媒體詢問蔡其昌針對年青人的政見中有何規畫？蔡其昌強調，選舉最大希望是打造台中成為最友善的年青人城市，任內規畫要興建8000戶社宅及增設公私托嬰中心，及公立臨時托嬰、托兒中心，讓年青人在台中無論就業、社宅及托嬰、托兒等，獲得全方位的照顧。

蔡其昌說，青年是國家的未來，全世界只剩十個民主國家，十八歲年青朋友不能投票，台灣作為世界民主的指標應該要趕快通過；這次通過只是讓民法、刑法及憲法賦予青年相同的責任及義務，我們希望「民主前進挺十八」，呼籲希望大家在憲法複決十八歲同意權這一票，大家投下同意票，讓年青人一起承擔國家的未來。

蔡其昌表示，選舉最大希望是打造台中成為最友善年青人城市，當選後會成立青年事務局，專責服務這個城市的年青人，重新架起市府與年青人共同倡議的平台，市政未來讓年青人發表意見，參與市政的討論這是城市進步的動力。

蔡其昌指出，不會像現在台中市才1400戶的社會住宅，蔡其昌四年規畫要興建8000戶的社宅，目標台中市要達到5％的社宅，讓年青人在城市可安居樂業。透過分享辦公室的設立，讓年青人在台中市更容易創業；未來會招商像台積電高科技及大型指標性企業來台中，讓台中就業機會可以增加。

蔡其昌強調，未來會增設幼幼班、增設公私立的托嬰中心，讓年青的爸爸、媽媽在城市小孩子的照顧上得到更妥善支持，設立公立的臨時托嬰、托兒中心，讓年青人可以獲得喘息，會將公園及人行道好好的改造，讓台中更好走，讓台中豐富多元更好玩。