選戰倒數5日，新北市長侯友宜今日一早前往五股、泰山、林口進行車隊掃街，他一一細數這幾年市府在這3區的建設及整治，強調要讓民眾清楚的知道「真的完全不一樣了」，希望五泰林的鄉親能繼續給他們支持，讓他們能繼續努力好好做事，為大家打拚。

侯友宜說，這幾年可以看到，林口人口不斷增長，從7萬提升到12萬，更重要的是，林口工一產業園區即將落成，那很多外國大廠會進駐，還有新的媒體園區，另外尤其是林口各項公托、日照、學校都做得非常完善，所以變成人口成長非常快速的地區。

侯友宜表示，五股、泰山的部分，大家都可以見證，五股垃圾山已經變成夏綠地，而50年不變的泰山塭仔圳，也已經做好拆遷、輔導轉型，開始重建當中，「所以這也是我們五股泰山林口，可以說是煥然一新，完全不一樣的面貌」。

侯友宜強調，五泰林也是北台灣的中心點，所以他期待這次五泰林車掃，和民眾互動中，一定會很清楚地讓大家知道「真的完全不一樣了」，希望五泰林的市民繼續給他們滿滿的支持，讓他們繼續努力好好做事，為大家打拚。

記者詢問，接下來是否會對綠營票倉加強重點，或是邀請大咖一同催票，侯友宜說，新北市每個地方都很重要，最重要的是4年以來，侯友宜跟市府團隊、一起努力的議員有沒有做事，如果有努力好好做，做出讓民眾看得到的政績，可以看到新北不斷地在改變成長，因此拜託鄉親11月26號幫他拉票、催票、投票，讓好好做事的團隊繼續為大家服務，「希望用這樣一個理念，讓我跟新北不斷超越昨天的自己，也讓明天的我跟新北市會比今天更好」。