民進黨新北市長候選人林佳龍及台北市長候選人陳時中今(21)日早上在新北市三重合體，舉辦聯合車隊掃街造勢；林佳龍延續稍早接受廣播專訪時，直言「侯友宜宛如躲在城堡、有王子病」的說法，批新北市長侯友宜在任內沒有重大的建樹，嗆除了中央的前瞻基礎建設以及長照2.0、托育一條龍、社會住宅等社福政策外，「還有哪一件重大建設是侯市長做出來的？如果有我跟你道歉」。

林佳龍表示，民選行政首長先要會傾聽，如果聽不到人民的心聲，怎麼做出對的事，並把事情做對，侯市長聽不見、也不想聽人民的聲音，所以才有這麼多民怨，最近的競選影片就是呈現就是侯市長不會聽人民的心聲，自己就是要替他們來發聲。

他指這是侯友宜的性格問題，一個人對於問題，一定要去聽然後理解，然後透過溝通一起找到解決的答案，但新北市民遇到問題，「侯友宜都是好好做事、依法辦理」，真的是變成笑話，所以躲在城堡裡面、聽不到外面的聲音，就是現在新北市的問題，是非常荒謬、怪異的現象。

林佳龍更嗆侯友宜在市長任內沒有任何重大建設，強調「除了像軌道、公路以及停車場等中央的前瞻基礎建設外，長照2.0、托育一條龍、社會住宅等社會福利政策，「哪一件重大建設是侯市長做出來？如果有我跟你道歉」。

「4年當市長有7000億元預算用去哪裏？」，林佳龍直指侯友宜執政了12年預算加倍，但新北市卻還沒有一個可以辦大型音樂會、業界展覽的會展中心，或是一個真正的巨蛋，甚至八仙樂園從發生事件後到現在，新北市民仍沒有一個可以親子同樂、國際水準的樂園，「有沒有歌劇院？有沒有流行音樂中心？有沒有我們真正看得到的文化建設？如果有的話，我就道歉。」

他痛批新北市已經空心化、邊緣化，新北市民都跑到台北市消費，而辦歡樂耶誕城不僅時間延長、預算加倍，從萬聖節搬到感恩節辦到聖誕節還要辦到跨年，新北市民只有這樣活動可以參加，歡歡樂樂大家都喜歡，可是辦53天真的太久，而且千篇一律、了無新意。

林佳龍指出，歡樂耶誕城所製造的塞車、噪音以及光害讓很多的人民受到困擾，而且新北市29個行政區，為什麼不能區區皆歡樂，為什麼不可以成為盛會城市，侯市長統治新北市12年，他的素質很內向、沒有國際化的面向，所以希望新北大翻新，就從大建設、大發展、大溫暖、大平台，4大主軸、100多項的政見來實現。

至於國民黨持續針對計程車廣告賄選議題進行究責，林佳龍則強調，「這是合法廣告，請不要沒事再找事」。