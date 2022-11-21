2022卡達世足賽今晨開踢，台中市政府運動局也取得轉播單位愛爾達的公播授權，22、23日將在中市府前廣場舉辦「世界盃足球賽直播派對」，邀請市民一起欣賞阿根廷vs.沙烏地阿拉伯、摩洛哥vs.克羅埃西亞兩場賽事，並規畫一連串的體驗關卡、真人手足球競賽、足球論壇及賽事精彩直播等活動，一起瘋足球。

台中市運動局長李昱叡表示，市長盧秀燕上任後力推足球運動，這次府前直播為讓球迷有更好的臨場感，現場設有6座氣墊球場讓民眾自由入座觀賽，一起為支持的球隊加油打氣。

除了看世足直播，中市也提供豐富多元的體驗活動，直播期間每日下午4點安排「足球九宮格」、「足下真功夫」、「精準腳力王」、「默契大考驗」等體驗關卡讓市民朋友暖身，通過其中三關即可獲得限量精美贈品，也提供摸彩券，可參與賽後世足賽周邊商品抽獎活動。

李昱叡指出，台中市今年陸續辦理「台中女子足球節」、「國民小學迷你足球賽預賽」、「安聯小小世界盃」，11月20日也才舉辦「國民小學迷你足球賽中區挑戰賽」，持續促進幼兒參與、帶動基層運動風氣，希望打造台中成為足球運動的友善運動城市。

同樣是阿根廷vs.沙烏地阿拉伯、摩洛哥vs.克羅埃西亞兩場晚間6時開踢賽事，桃園市體育局也在桃園巨蛋舉辦直播派對，現場規畫豐富的美食攤位與五人制足球表演賽、DJ及啦啦隊互動、真人手足球趣味賽等周邊活動，並有多樣好禮抽獎，邀請民眾共襄盛舉。